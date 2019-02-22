Порошенко поведал об «украинском авангардисте» Малевиче

Президент Украины Петр Порошенко объявил основоположника супрематизма Казимира Малевича художником «украинского авангарда». Об этом он написал в Facebook-аккаунте.

Свою публикацию глава государства приурочил к премьере документального фильма «Малевич» в честь 140-летия художника. Лента вышла в прокат под слоганом «Рожденный на Украине».

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«Благодарю всех, кто работал над этой картиной, которая возвращает имя великого художника украинского авангарда в национальную историю и культурное наследие», — написал украинский лидер.

В 2017 году Порошенко призвал почтить украинское наследие в связи с 200-летием художника Ивана Айвазовского. К записи в соцсети он добавил хештег #GloryToUkraine («Слава Украине» — прим. «Ленты.ру»).

Малевич — российский и советский художник-авангардист польского происхождения. Он родился в 1879 году в Российской империи, в Киеве. Стал основоположником абстрактного искусства. Наибольшую популярность художнику принесла картина «Черный квадрат» из цикла супрематических работ, написанная в 1915 году. Умер в 1935 году в Ленинграде.

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