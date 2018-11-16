Украинский актер из «Стиляг» погрустил по ролям в российском кино

Народный артист Украины Алексей Горбунов посетовал на то, что в стране у него значительно меньше работы, чем было в России. Об этом он рассказал в опубликованном в Facebook эфире украинского радио «Новое время».

«Как я привык жить — в России я снимался в пяти картинах в год в главных ролях. Если вы историю посмотрите, то увидите, в скольких фильмах я снялся. И какие там роли. За пять лет жизни в Украине я снялся в двух фильмах, если мы говорим о прокате», — пожаловался Горбунов, добавив, что роли в украинских лентах были эпизодическими и небольшими.

В июле 2017 года артист заявил, что Россия и Украина обязаны помириться, чтобы вооруженный конфликт в Донбассе закончился. «Я жду не дождусь, когда это все закончится», — заявил он.

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В декабре 2014-го сообщалось, что Горбунов отказался сниматься в российском кино, чтобы сыграть роль в украинском телесериале «Гвардия», посвященном войскам, проводящим силовую операцию на юго-востоке страны.

Горбунов снялся в таких фильмах, как «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», «Статский советник», «Охота на пиранью», «12», «Дом Солнца», «Стиляги» и «ПираМММида», а также в дилогии «Обитаемый остров».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.

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