Украинский актер из «Обитаемого острова» и «Стиляг» призвал помириться с Россией

Россия и Украина обязаны помириться, чтобы вооруженный конфликт в Донбассе закончился, заявил актер Алексей Горбунов. Его слова приводит телеканал ТСН.

«У меня сердце кровью обливается четвертый год. Я жду не дождусь, когда это все закончится», — посетовал артист.

Горбунов также раскритиковал стоп-листы деятелей искусства, запрещающие российским артистам посещать Украину. «Я против всех списков, я против всего, что приносит геморрой людям, против всех запретов и правил, которые осложняют жизнь людей со всех сторон», — подчеркнул он.

Актер добавил, что дружит со многими российскими артистами, среди которых Михаил Ефремов и Сергей Шнуров: «Они — мои братья как были, так и остались».

Горбунов — народный артист Украины. Он снялся в таких фильмах, как «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», «Статский советник», «Охота на пиранью», «12», «Дом Солнца», «Стиляги» и «ПираМММида», а также в дилогии «Обитаемый остров».

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В апреле украинский певец Иван Дорн заявил, что «ссора» Киева и Москвы скоро закончится. Его слова раскритиковал, в частности, глава Министерства культуры Украины Евгений Нищук, а радикалы пообещали срывать концерты музыканта.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в апреле 2014-го после попытки Киева подавить выступления протестующих граждан в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране. Служба безопасности Украины запрещает въезд иностранным деятелям искусства, поддерживающим ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик или выступающих на территории ДНР и ЛНР.

