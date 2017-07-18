Пиманов попросил разрешения показать «Крым» Украине

Телеведущий и режиссер Алексей Пиманов попросил Киев выдать удостоверение для проката его фильма «Крым» на Украине. С такой просьбой он обратился к властям в открытом письме. Полный текст публикует во вторник, 18 июля, телеканал «Звезда».

В послании постановщик объясняет, кому посвящена картина и для чего она создана, а также почему для нее был выбран слоган «Любовь сильнее ненависти». Он отмечает, что очень хотел бы показать ленту украинским зрителям.

«Может быть, это станет одним из толчков к прозрению, к окончанию кошмара, творящегося на востоке Украины вот уже три года. Придет, наконец, понимание, что в этой войне не может быть победителя», — написал Пиманов.

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В комментарии РИА Новости он также пожелал разместить фильм на украинских и белорусских торрент-трекерах. «Я даже сам готов встретиться с людьми, которые владеют торрентами, и сказать: "Только донесите до них"», — признался режиссер.

17 июля посольство Украины в Минске направило ноту в МИД Белоруссии из-за того, что в местных кинотеатрах начали показывать трейлер «Крыма».

Любовная драма «Крым» основана на событиях 2014 года, во время воссоединения полуострова с Россией и начала конфликта в Донбассе. В ленте сыграли актеры Роман Курцын, Евгения Лапова, Павел Крайнов, Павел Трубинер и Борис Щербаков. Фильм выйдет в российский и белорусский прокат в конце сентября.