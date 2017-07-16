«Свобода» потребовала запретить въезд на Украину актрисе Нонне Гришаевой

Одесское отделение партии «Свобода» потребовало закрыть въезд на Украину актрисе Нонне Гришаевой. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщает портал «Українські Новини».

Отмечается, что представители организации направили соответствующие обращения на имя председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака и руководителя Государственной пограничной службы Виктора Назаренко. Причиной недовольства активистов стало посещение Гришаевой российского Крыма летом 2016 года.

«В Крыму посетила детский лагерь "Артек", в котором приняла участие в открытии фестиваля детских фильмов. Сейчас находится в базе лиц сайта "Миротворец"», — отметили в партии.

В Одесском театре юного зрителя имени Юрия Олешы на 21 июля запланирован спектакль с участием Гришаевой.

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Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума. Несмотря на это, украинские власти считают регион своей территорией. Москва утверждает, что присоединение полуострова прошло в соответствии с нормами международного права. Российским артистам, якобы незаконно посетившим Крым, Киев запрещает въезд на территорию Украины. «Миротворец» публикует личные данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к киевским властям, а также побывавших на полуострове после его присоединения к России.

Нонна Гришаева — актриса театра, кино и телевидения. В 2006-м получила звание заслуженной артистки России. Она родилась в Одессе в 1971 году. Снялась в таких фильмах, как «О чем говорят мужчины», «День радио», «Zолушка», «День выборов» и «Место на Земле», а также в ленте «Первый удар» с Джеки Чаном. Помимо этого, артистка сыграла в телесериалах «Моя прекрасная няня» и «Папины дочки».