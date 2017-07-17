Украина озаботилась трейлером фильма «Крым» в белорусских кинотеатрах

Посольство Украины в Белоруссии направило ноту в Министерство иностранных дел республики из-за того, что в местных кинотеатрах начали показывать трейлер фильма «Крым». Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает ТАСС.

«Да, мы подтверждаем, что такая нота передана в МИД Белоруссии в пятницу», — подтвердили агентству в пресс-службе украинского представительства.

Отмечается, что белорусская сторона пока не отреагировала на ноту.

Картина «Крым» снята российским режиссером Алексеем Пимановым. В ленте сыграли актеры Роман Курцын, Евгения Лапова, Павел Крайнов, Павел Трубинер и Борис Щербаков. Любовная драма основана на событиях 2014 года, во время воссоединения полуострова с Россией и начала конфликта в Донбассе.

Фильм выйдет в белорусский прокат в конце сентября.