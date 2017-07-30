Порошенко приписал Айвазовского к культурному наследию Украины

Президент Украины Петр Порошенко призвал почтить украинское наследие в связи с 200-летием художника Ивана Айвазовского. Об этом политик в воскресенье, 30 июля, написал на своей странице в Facebook.

«В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник — Иван Айвазовский. Почтим наше наследие», — говорится в посте украинского лидера.

К записи в соцсети он добавил хештег #GloryToUkraine («Слава Украине» — прим. «Ленты.ру»).

Иван Айвазовский — выдающийся художник армянского происхождения — родился в 1817 году в Крыму, входившем в то время в состав Российской империи.

Полуостров вернулся в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За такое решение проголосовали большинство жителей Крыма. Киев не признает итоги плебисцита, Москва настаивает, что референдум прошел в соответствии с нормами международного права.