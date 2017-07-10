В Москве задержали подозреваемого в хищении известных картин русских художников

Сотрудники уголовного розыска задержали в Москве 40-летнего мужчину по подозрению в хищении двух известных работ русских художников. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 10 июля.

В полицию обратились владельцы картин художников Ивана Куликова «Букет» и Юлия Клевера «Зимний закат у пристани», которые сообщили, что отдали полотна своему знакомому. Он пообещал им продать произведения искусства по высокой цене, однако не сдержал слово и перестал выходить на связь. Материальный ущерб превысил 3,5 миллиона рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено местонахождение подозреваемого. Картина Куликова найдена, вторую оперативники пока разыскивают. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

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Задержанный по имени Аарон взял полотно Куликова под расписку у проживающего в Москве уроженца Армении, уточняет источник агентства «Москва» в правоохранительных органах.

10 ноября 2016 года Жуковский районный суд Калужской области приговорил к 4,5 годам лишения свободы 32-летнего Сергея Лысенко и к 5,5 годам — 34-летнего Павла Иуса, похитивших в июле 2015 года картины Айвазовского и Поленова.

Годом ранее мужчины в масках проникли в здание картинной галереи — филиала Калужского музея изобразительных искусств. Угрожая предметом, похожим на пистолет, и шприцем, заправленным жидкостью красного цвета, они связали директора и искусствоведа учреждения. Воры украли этюд работы Василия Поленова «Голова иерусалимского еврея», картины Айвазовского «Море у острова Капри» и неизвестного итальянского художника «Распятие с предстоящими и святым Августином» на общую сумму около 23 миллионов рублей. После раскрытия кражи полотна были возвращены музею.