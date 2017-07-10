Силовые структуры
 

В Москве задержали подозреваемого в хищении известных картин русских художников

Перейти в «Мою Ленту»

Сотрудники уголовного розыска задержали в Москве 40-летнего мужчину по подозрению в хищении двух известных работ русских художников. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 10 июля.

В полицию обратились владельцы картин художников Ивана Куликова «Букет» и Юлия Клевера «Зимний закат у пристани», которые сообщили, что отдали полотна своему знакомому. Он пообещал им продать произведения искусства по высокой цене, однако не сдержал слово и перестал выходить на связь. Материальный ущерб превысил 3,5 миллиона рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено местонахождение подозреваемого. Картина Куликова найдена, вторую оперативники пока разыскивают. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Задержанный по имени Аарон взял полотно Куликова под расписку у проживающего в Москве уроженца Армении, уточняет источник агентства «Москва» в правоохранительных органах.

10 ноября 2016 года Жуковский районный суд Калужской области приговорил к 4,5 годам лишения свободы 32-летнего Сергея Лысенко и к 5,5 годам — 34-летнего Павла Иуса, похитивших в июле 2015 года картины Айвазовского и Поленова.

Годом ранее мужчины в масках проникли в здание картинной галереи — филиала Калужского музея изобразительных искусств. Угрожая предметом, похожим на пистолет, и шприцем, заправленным жидкостью красного цвета, они связали директора и искусствоведа учреждения. Воры украли этюд работы Василия Поленова «Голова иерусалимского еврея», картины Айвазовского «Море у острова Капри» и неизвестного итальянского художника «Распятие с предстоящими и святым Августином» на общую сумму около 23 миллионов рублей. После раскрытия кражи полотна были возвращены музею.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Картину художника И.Куликова стоимостью 3 млн руб. обманом украли у мужчины в Москве
Похитителям картин Айвазовского и Поленова дали 10 лет на двоих
В Москве задержали пытавшихся продать похищенные картины Саврасова
Последние новости
Песков раскрыл происхождение газовых турбин в Крыму
Богомолы оказались пожирателями птичьих мозгов
Сербия понадеялась увидеть «Турецкий поток»
Бот создал тысячи телефонных чехлов с героином и стариками в памперсах
Ковальчук назвал причину отказа от переезда в НХЛ
Трое мужчин забросали бутылками цветочный магазин ради двух букетов  
Москвич в течение 10 лет использовал мальчика с Украины в качестве секс-раба
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:04 8 июля
ЗРК Patriot на учениях на Тайване, июль 2006 года

Восемь батарей за восемь миллиардов

Зачем Польше американские зенитные комплексы
21:58 9 июля

Бастрыкин поручил проверить ход дела о невыплате зарплат в Нижнем Тагиле

13:55Сегодня

Организаторы МАКСа назвали нелогичной идею переноса авиасалона в парк «Патриот»

08:55 9 июля

Россия передала в ООН данные Минобороны о ракетном испытании КНДР

Силовые структуры00:03 9 июля

По стопам Эйса Вентуры

Частный детектив — о специфике поиска пропавших животных
13:12Сегодня

Обещавший кредиты лжебанкир из Кузбасса обманул жителей десятков городов

12:19Сегодня

Чемезов сообщил о договоре на покупку российского оружия Саудовской Аравией

10:54 7 июля

Уральский самогонщик обжегся в результате взрыва алкогольных паров

Силовые структуры00:06 7 июля
Пуск МБР «Хвасон-14»

Под знаком Марса

К чему приведет КНДР запуск угрожающей США баллистической ракеты
13:08Сегодня

Вертолеты Ка-52 получат складывающиеся лопасти

10:44Сегодня

Индия, США и Япония вывели авианосцы на совместные учения

10:33 7 июля

Восемь человек в масках украли банкомат из московского торгового центра

Россия
Страсти и подвиги отца Валерия
Зачем успешный бизнесмен сменил костюм на рясу и уехал в глухую тверскую деревню
Владимир Путин «Это один из прорывов»
Как Путин оценил совместную работу с Трампом
В Кремле оценили последствия вступления Украины в НАТО
Путину подарили развивающий конструктор для внуков
Власти Подмосковья анонсировали роуд-шоу в Южной Корее и Японии
Толстой удивился вниманию европейских политиков к теме ЛГБТ
Всероссийский музыкальный фестиваль под открытым небом "Нашествие - 2017" Описание: Россия. Тверская область. 8 июля 2017. Зрители на всероссийском музыкальном фестивале под открытым небом "Нашествие - 2017". Александр Рюмин/ТАССПанки грязи не боятся
В Тверской области прошел рок-фестиваль «Нашествие-2017»
Все материалы
Мир
В гости к вам пришел джихад
Куда отправятся боевики ИГ после разгрома в Сирии и Ираке
Тимофей Бордачев: Как иметь дело с Трампом?
С какими установками Россия должна выходить на переговоры с Западом
Афганские беженцы в ГерманииПогостили и хватит
Европейские страны высылают мигрантов обратно
Уже не торт
Японцы хотят жениться, но не делают этого
Непалка умерла после ссылки в «менструационную избу»
Появилось видео из практически уничтоженных кварталов Мосула
Дональд Трамп с перевернутым флагом ЛГБТ-сообщества на одном из предвыборных мероприятийУдар по радуге
Антииммигрантский указ Трампа стал угрозой для геев из мусульманских стран
Все материалы
Бывший СССР
Звездная болезнь
Почему Киеву необходимо осваивать космос с Китаем
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Бронзовый век
Решатся ли власти Эстонии снести памятник советским воинам в Тарту
Полторы тысячи овец и чабан сгорели после удара молнии в Казахстане
Во Львове уберут главный памятник советской армии
Бывший депутат Рады рассказал о нежелании мировых лидеров общаться с Порошенко
Порошенко заявил о неготовности Киева подавать заявку на вступление в НАТО
Все материалы
Финансы
Ренессанс не наступит
Как цепляется за жизнь старейший банк мира
Отток капитала из российских активов подскочил в 74 раза
ЦБ заявил о признаках возможного вывода активов из «Югры»
Россияне спрогнозировали рост курса доллара до 62 рублей
Сбербанк установил первый банкомат с распознаванием лиц
Глава Ассоциации региональных банков понадеялся на санацию «Югры»
Вклады физлиц в «Югре» оценили в 173 миллиарда рублей
Все материалы
Бизнес
Пыль в глаза
Почему экспорт угля в порту Находки стал синонимом экологической катастрофы
Больше чем кролики
О том, как под Брянском решили разводить французских кроликов
Рынок на подпорках
Как работают новые программы господдержки автоотрасли
Новак назвал саботажем действия Еврокомиссии по «Северному потоку-2»
Песков раскрыл происхождение газовых турбин в Крыму
Кредиторы продолжили подавать иски к «Юлмарту»
В Думу внесен законопроект об отмене роуминга с Белоруссией
Все материалы
Силовые структуры
Истребители с Центральной-Угловой
Один из старейших авиаполков России осваивает новую технику
ЗРК Patriot на учениях на Тайване, июль 2006 годаВосемь батарей за восемь миллиардов
Зачем Польше американские зенитные комплексы
По стопам Эйса Вентуры
Частный детектив — о специфике поиска пропавших животных
Организаторы МАКСа назвали нелогичной идею переноса авиасалона в парк «Патриот»
Обещавший кредиты лжебанкир из Кузбасса обманул жителей десятков городов
Чемезов сообщил о договоре на покупку российского оружия Саудовской Аравией
Вертолеты Ка-52 получат складывающиеся лопасти
Все материалы
Наука и техника
Наполнили колодец
Как на Земле появилась вода
Откуда не ждали
Apple готовит замену iPhone
Полная дичь
Захватывающе прекрасные и вызывающе ужасные снимки дикой природы
Mass Effect: Andromeda лишилась антипиратской защиты
Раскрыта природа последней цели станции New Horizons
Назван лучший способ избавиться от бессонницы
Найдена причина различий между либералами и консерваторами
Все материалы
Спорт
Тимофей Мозгов«С Прохоровым еще не встречались, буду рад с ним поработать»
Интервью с российским миллионером, перебравшимся в Нью-Йорк из Химок
December 30, 2016; Las Vegas, NV, USA; Amanda Nunes celebrates her TKO victory and championship retention against Ronda Rousey during UFC 207 at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY SportsЗаметный перевес
Почему был отменен главный бой UFC 213
Ковальчук назвал причину отказа от переезда в НХЛ
Россиянка Кузнецова вышла в четвертьфинал Уимблдона
Умер 25-летний футболист сборной Сьерра-Леоне
Путин поздравил боксера Лебедева с защитой титула
Футболист МЮ столкнул журналистку в бассейн после интервью
Все материалы
Культура
Холодная нарезка
Некролог на себя как мнемонический прием
Николай Мухин. Поцелуй Иуды«Я убил Его»
Амос Оз оправдал предательство Иуды
Из грязи в экстазе
В каких экстремальных погодных условиях проходило «Нашествие-2017»
СМИ узнали о личном распоряжении Мединского перенести балет Серебренникова
Дэниел Крэйг снова сыграет Джеймса Бонда
Урин признал репутационные потери из-за скандала с «Нуреевым» Серебренникова
Большой театр перенес премьеру балета «Нуреев» Серебренникова на 2018 год
Все материалы
Интернет и СМИ
Антон Носик«Как же жить без Носика?»
Дуров, Варламов, Засурский, Гуревич, Гордеева и Полозкова об уходе отца Рунета
Антон НосикРунет, я твой отец
Умер основатель российского интернета Антон Носик
Антона Носика похоронят на Востряковском кладбище
Омское ТВ запатентовало фразу «Не пытайтесь покинуть Омск»
Учитель затроллил школьников мастер-классом по подбрасыванию бутылок
Рогозин высмеял Климкина за вышиванку для генсека ООН
Знаменитостей «окунули» в тарелки с лапшой
Все материалы
Ценности
Владычица морей
Как и где строят яхты для российской элиты
Обе хороши
Шокирующая новая мода на Неделе haute couture в Париже
Jimmy Choo отправил мужчину играть в «кошки-мышки» с женщиной
Zenden запустил новый бренд спортивной обуви
Saint Laurent запустил программу обучения для молодых кутюрье
Бутик colette представил спиннеры-скейтборды
Детали Porsche пустили на портативные колонки
Все материалы
Путешествия
Форт полуострова сокровищ
Как выглядит первое русское поселение в Центральной Азии
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Для британских туристов создали видеоинструкцию по выживанию при теракте
Власти Рима запретили пить алкоголь в темное время суток
Самолет экстренно сел в Португалии из-за драки супругов на борту
Турция стала лидером по количеству новых авиарейсов из России
Жить по-сибирски
Почему обязательно нужно хотя бы раз побывать в Новосибирске
Все материалы
Из жизни
Brisbane Batcave Outflow Milf What a great view of our beautiful City from the outflow«Это страна приезжих»
История москвички, переехавшей в австралийский Брисбен
Найди клад сумасшедшего миллионера
Сокровище ждет своего героя, но двое смельчаков уже погибли
Побег из гарема
Она не захотела быть одиннадцатой женой арабского магната и добилась успеха сама
Момент смертельного падения акробата с 30-метровой высоты попал на видео
Умер самый старый в мире бегемот
Дрон с кусачками помог преступнику в США сбежать из тюрьмы
Робот-официант в платье вызвал ажиотаж в пакистанской пиццерии
Все материалы
Такси со штампом «эксклюзив»
Суперкары, концепты и внедорожники на службе такси
Величайшие машины Японии
Топ-10 самых важных автомобилей в истории Японии
Тест-драйв новой Mazda CX-5
Как инженеры Mazda научили новый CX-5 ездить по плохим дорогам лучше конкурентов
Новейший истребитель России Су-30СМ и спорткупе Infiniti
Машины, на которых вы не прокатитесь. Специальный выпуск
В России упростились правила регистрации автомобилей
Daimler построил двухэтажный автобус с аэродинамикой хот-хэтча
«Тесла» запустила в серию «бюджетную» модель
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы