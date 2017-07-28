Опубликован рейтинг наиболее известных русских художников

Россияне назвали самых известных русских живописцев. Рейтинг опубликован на сайте ВЦИОМ в пятницу, 28 июля.

Самым известным живописцем оказался Иван Шишкин. Его упомянули 32 процента респондентов. На второй строчке — Илья Репин с 29 процентами.

Составление списка приурочено к 200-летию художника Ивана Айвазовского, который занял третье место. Отмечается, что «при ответе на вопрос без подсказок» его фамилию назвали 24 процента респондентов.

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Вопрос звучал следующим образом: «Каких российских, русских живописцев и художников вы знаете? Можете назвать до пяти имен».

В первую десятку также вошли такие художники, как Виктор Васнецов, Илья Глазунов, Валентин Серов, Исаак Левитан, Василий Суриков, Казимир Малевич и Алексей Саврасов.

Опрос был проведен среди россиян старше 18 лет. «Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов», — пояснил во ВЦИОМ.