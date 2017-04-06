Названы самые влиятельные современные российские художники

База данных InArt назвала топ-3 самых влиятельных современных российских художников. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 6 апреля.

Рейтинг был разделен на две категории: признанные авторы и молодые авторы.

Самыми влиятельными в первой категории оказались московские концептуалисты Илья и Эмилия Кабаковы, основатель направления соц-арт Эрик Булатов и арт-группа АЕС+Ф, в которую входят Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Святский и Владимир Фридкес.

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В тройку наиболее успешных молодых художников вошли лауреат премии Сергея Курехина Татьяна Ахметгалиева, участник биеннале «Манифеста-11» в 2016 году Евгений Антуфьев и номинант премии Кандинского Саша Пирогова.

Отмечается, что позже на портале InArt появятся полные рейтинги, по 100 строчек в каждом.

В сентябре 2016-го бывший барабанщик группы «Кино» Георгий Гурьянов, умерший в 2013 году, был признан самым дорогим художником в России за последние 10 лет по версии InArt.

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