Из-за Безрукова на Украине запретили книгу Довлатова

Украинский Государственный комитет телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) пополнил список российских книг, запрещенных к продаже на территории страны. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В обновленный перечень запрещенной литературы вошли 13 российских изданий, в том числе сборник сочинений Сергея Довлатова. Ведомство не уточнило название книги, но пояснило причину запрета — упоминание актера Сергея Безрукова в предисловии.

Материалы по теме И Дорна, и задорно Почему артисты и спортсмены становятся врагами Украины

Вероятно, речь идет о повести «Заповедник», по мотивам которой зимой 2018 года в российский прокат вышел одноименный фильм с участием актера. Безруков включен в список деятелей культуры, угрожающих безопасности Украины. В Госкомтелерадио заявили, что в предисловии к изданию пропагандируется «имперская идеология и ее апологеты».

Также для ввоза были запрещены книги «Убеждай и побеждай» Никиты Непряхина, «Путь запредельного» Евгения Торчинова, «Балканы: окраины империй» Андрея Шарого и детские сборники, в оформлении которых присутствует «коммунистическая символика или символика государства-агрессора».

В течение 2018 года Госкомтелерадио отказало в выдаче разрешения на ввоз в страну 477 тысяч экземпляров книг. Закон об ограничении ввоза в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания» вступил в силу в 2017 году.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!