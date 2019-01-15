В России отказались допускать к печати часть комикса о Дэдпуле

Российское издательство «Комильфо» (подразделение «Эксмо») отказалось от печати одной из глав комикса о Дэдпуле. Такое решение было принято после консультации с экспертом Роспотребнадзора, который посчитал, что сюжет пропагандирует нацизм. Об этом во вторник, 15 января, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что указанная глава книги «Дэдпул. MAX» посвящена борьбе героя со злодеем-неонацистом. В ней высмеиваются антисемитизм и теория заговора. Эксперт, доктор психологических наук Вали Енгалычев, отметил, что «холокост, нацизм и расизм не могут быть объектом сатиры и юмора».

Как поясняет издание, часть главы написана от имени антагониста, который рассуждает о величии белой расы, восхваляет Гитлера и обосновывает необходимость холокоста. В выпуске следует авторское послесловие, в котором Дэвид Лафем пишет о персонаже, что таких, к несчастью, полно в реальном мире. Он также призывает читателей «погуглить про холокост» и предупреждает, что это будет не смешно.

В «Эксмо» рассказали, что обращаются к специалисту при Роспотребнадзоре, чтобы убедиться, что переводы не нарушают российское законодательство. «Мы имеем дело с зарубежным контентом, там одни законы, у нас другие», — отметили в издательстве и добавили, что заключение эксперта дает возможность объясниться с правообладателем.

«Нам очень жаль, что пришлось идти на крайние меры, но иначе типографии просто отказались бы принимать книгу в работу», — добавили в «Комильфо».

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер заявил, что ничего ужасного в комиксе нет, а шутить можно по самым разным поводам.

Дэдпул — персонаж Marvel Comics. Отличается от других героев циничным и черным юмором. В комиксах о нем часто присутствуют жесткие сцены и нецензурная брань.

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