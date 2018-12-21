Звезда «Дэдпула» надел уродливый свитер и стал жертвой розыгрыша

Актеры Хью Джекман и Джейк Джилленхол решили разыграть исполнителя главной роли в фильме «Дэдпул» Райана Рейнольдса и попросили его прийти на вечеринку в рождественском свитере, в то время как все остальные появились в повседневной одежде. Артист опубликовал снимок с коллегами в своем Twitter-аккаунте.

«Эти засранцы сказали мне, что будет вечеринка в свитерах», — написал Рейнольдс.

Подписчики оценили снимок. Они начали делиться мемами с грустным лицом артиста и выкладывать фотографии в похожей одежде.

«Жизнь, я, обязанности».

«Мне знакомо это чувство».

«Найди отличия».

«Вот. Пусть справедливость восторжествует».

В июне стало известно, что Райан Рейнольдс спродюсирует фильм по мотивам комедии «Один дома». Не исключено, что он также сыграет в нем одну из ролей. Картина будет посвящена наркоману-неудачнику, которому кажется, что кто-то проник в его дом. Дата выхода киноленты пока неизвестна.

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