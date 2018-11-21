Росомаха и Дэдпул обменялись угрозами из-за замужней женщины

Актер Хью Джекман выложил в Twitter совместную фотографию с актрисой Эмили Блант, сделанную на мероприятии издания Variety под названием Actors On Actors («Актеры с актерами»). В комментариях к посту муж Блант, артист Джон Красински в шутку пригрозил Джекману, потребовав сбавить обороты, после чего в спор вмешался Райан Рейнольдс.

«Полегче, Хью. Не знаю, что имели в виду в Variety со своими "Актерами с актерами"... не заставляй меня думать о том, что я могу причинить тебе боль», — написал Красински.

«Это призыв к действию. Этого парня нужно остановить», — написал Рейнольдс.

Джекман ответил Красински в комментарии Variety: «Будь начеку, Джон. Это все, что я скажу. Я готов драться с Джоном, но сегодня утром он появился у меня на пороге с Райаном. И я такой: "Спокойно, ребят. По одному. Не все сразу"». Актер в шутку добавил, что оставил образ «хорошего парня».

Хью Джекман известен по роли Росомахи во франшизе «Люди Икс». Рейнольдс исполнил в серии роль Дэдпула, однако их персонажи не встречались в фильмах Marvel. Джон Красински и Эмили Блант, женатые с 2010 года, вместе снялись в хорроре «Тихое место».

В сентябре с Рейнольдсом в соцсетях пофлиртовал футболист Дэвид Бекхэм.

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