Фанатов ужаснул мохнатый детектив Пикачу с голосом Дэдпула

Youtube / Warner Bros. Pictures

В сети появился первый трейлер фильма «Покемон: Детектив Пикачу». Проморолик опубликован на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.

В клипе Пикачу предстает объемным и мохнатым, что некоторые поклонники восприняли неоднозначно. Более того, покемон говорит голосом 42-летнего Райана Рейнольдса — из-за этого в соцсетях принялись шутить на тему кроссовера с Пикачу и Дэдпулом, которого актер сыграл в фильмах Marvel.

«Вот теперь другое дело, Рейнольдс».

— Kory Bing 🦕 MFF G16 (@korybing) 12 ноября 2018, 18:19

«Детектив Пикачу выглядит великолепно».

Многих пользователей Twitter восхитили детализированные лапки покемона.

«Смотрите, как мило они сделали Пикачу. Наконец-то воплотили эскиз. Не могу дождаться лета 2019-го».

«Этот кадр меня просто убил».

«Покемон: Детектив Пикачу» рассказывает историю Тима Гудмана (Джастис Смит), который отправляется на поиски пропавшего отца. Он встречается с Пикачу. Выясняется, что Тим может понимать речь покемона, и тот решает помочь ему в поисках. Лента выйдет в российский прокат 16 мая 2019 года.

В ноябре 2017 года зрители, посмотревшие мультфильм «Покемон 20», внезапно выяснили, что Пикачу способен произносить не только свое имя. Фраза, которую он произнес, заставила аудиторию завопить.

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