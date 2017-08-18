Безруков попал в базу «Миротворца»

Российского актера Сергея Безрукова внесли в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Данные артиста появились на сайте в пятницу, 18 августа.

Безрукова посчитали врагом Украины за «сознательное нарушение государственной границы» и «участие в пропагандистских мероприятиях на территории оккупированного Россией Крыма».

Актер принял участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида» на крымском побережье ранее в августе. Портал приводит ссылки на материалы в СМИ, где освещена творческая встреча с артистом.

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«Миротворец» регулярно публикует информацию о лицах, оппозиционно настроенных по отношению к действующей украинской власти. Попадание в базу данных не означает запрета на въезд в страну, однако Служба безопасности Украины (СБУ) часто принимает к сведению публикации сайта.

Киев считает Крым своей территорией, а въезд на территорию полуострова из России — нарушением государственной границы. Москва настаивает, что процедура воссоединения региона с Россией соответствовала нормам международного права.