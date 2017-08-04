Группа Scooter попала в базу «Миротворца» благодаря московской радиостанции

Немецкий коллектив Scooter попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщается на странице ресурса в Facebook в пятницу, 4 августа.

В публикации авторы сказали «простое человеческое спасибо» российской радиостанции «Говорит Москва», сотрудники которой прислали «Миротворцу» письмо и рассказали о посещении музыкантами Крыма.

«Благодаря им все четверо немецких нарушителей идентифицированы и занесены в Чистилище (раздел сайта, где публикуются личные данные "врагов Украины" — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в посте.

«Отлично работают. Не то, что наши», — добавили авторы публикации.

На момент написания заметки данных исполнителей на «Миротворце» не было.

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Ранее в пятницу стало известно, что группа во главе с фронтменом Эйч Пи Бастером приехала в Крым, чтобы выступить на фестивале «Золотая Балка».

В июне киевские власти пообещали закрыть въезд на Украину артистам в случае, если они посетят полуостров, а также пригрозили тюремным сроком до восьми лет. В свою очередь, посол Украины в Германии Андрей Мельник встретился с менеджером коллектива, чтобы отговорить команду от посещения полуострова.

Украина считает воссоединившийся с Россией в 2014 году Крым своей территорией, а посещение полуострова без согласования с Киевом — нарушением законодательства. Москва настаивает, что проведение референдума, в результате которого республика изменила территориальную принадлежность, соответствовало нормам международного права.