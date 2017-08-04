Scooter приехали в Крым вопреки угрозам Киева

Самолет с немецкой группой Scooter на борту приземлился в аэропорту Симферополя. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает «Комсомольская правда в Крыму».

Отмечается, что фронтмена Эйч Пи Бакстера и его коллектив встречали журналисты, которые предложили музыкантам барабульку, однако те отказались.

По словам лидера команды, перелет из Франции прошел очень хорошо, и он рад оказаться на полуострове.

Коллектив выступит на фестивале «Золотая Балка», который пройдет в первые выходные августа на юго-западном побережье Крыма. В лайн-апе также заявлены «Ленинград», «Градусы» и Дима Билан.

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В июне Киев обещал закрыть въезд на Украину немецкой группе в случае, если они посетят республику, а также пригрозил тюремным сроком до восьми лет. В свою очередь, посол Украины в Германии Андрей Мельник встретился с менеджером коллектива, чтобы отговорить команду от посещения полуострова.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума. Киев считает регион оккупированной территорией, а приезжающих туда — нарушителями украинского законодательства. Москва же настаивает, что присоединение полуострова прошло в соответствии с нормами международного права.

