Посол Украины поведал о планах отговорить группу Scooter от концерта в Крыму

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назначил встречу с менеджером немецкой группы Scooter, чтобы отговорить коллектив от выступления в Крыму. Об этом дипломатический представитель написал в Twitter.

«Сегодня — особенно деликатная дипломатическая миссия в Гамбурге: встреча с менеджером группы Scooter, чтобы отговорить от авантюры в Крыму», — объявил он. Твит был опубликован вечером 27 июня. О результатах переговоров Мельник в соцсетях распространяться не стал.

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16 июня в Верховной Раде пообещали запретить группе Scooter посещать Украину, если музыканты попадут в Крым через Россию. Ранее в тот же день сообщалось, что немцам может грозить до восьми лет лишения свободы на Украине за выступление на полуострове.

Scooter выступит в августе на фестивале «Золотая Балка» на юго-западном побережье Крыма. На мероприятии также заявлены «Ленинград», «Градусы» и Дима Билан.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума. Киев считает регион своей территорией. Москва же утверждает, что присоединение полуострова прошло в соответствии с нормами международного права.