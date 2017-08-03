Культура
 

В Третьяковке загорелось окно

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В здании Третьяковской галереи произошел небольшой пожар. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

«Загорелся деревянный каркас окна на техническом этаже в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке. Площадь составила 0,1 квадратного метра», — рассказали агентству.

Отмечается, что в связи с возгоранием были эвакуированы 50 работников музея. Пострадавших нет.

В настоящее время пожар ликвидирован.

28 июля произошел пожар в кинотеатре «35 мм», расположенном в центре Москвы на улице Покровка. По данным администрации, возгорание возникло при проведении ремонта на территории Центрального дома предпринимателя.

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