Российского министра затопили соседи

Квартиру временно исполняющего обязанности министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова затопили соседи. Ущерб составил более двух миллионов рублей, сообщает Telegram-канал издания Baza со ссылкой на его адвоката.

По информации канала, квартиру врио министра в Большом Тишинском переулке в Москве залили еще в 2017 году. Протечка была в кабинете Мантурова под обоями, поэтому заметили ее не сразу. В последующие три года хозяева подсчитывали убытки и готовили документы для городского Пресненского суда.

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Адвокат Мантурова сказал, что ущерб составил более двух с половиной миллионов рублей (по информации Telegram-канала Mash — 2,75 миллиона рублей), поскольку вода залила дорогой диван фирмы Mascheroni и меховую накидку на него. Также защитник, как сообщает Baza, заявил, что в результате залива жизнь чиновника оказалась под угрозой — образовавшаяся плесень опасна для здоровья.

Mash сообщает, что виновницей потопа стала соседка Мантурова Анна Субботина. При этом канал утверждает, что недвижимость чиновника находится на Зоологической улице столицы в доме №22.

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