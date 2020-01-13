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У российского депутата захотели отобрать квартиру за 70 миллионов рублей

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Владимир Попов
Владимир Попов

У депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания Владимира Попова нашли не указанную в декларации о доходах квартиру в Москве. Недвижимость стоимостью несколько десятков миллионов рублей краевая прокуратура требует изъять в пользу государства, сообщает сетевое издание «ТОЛК».

Соответствующий иск подан в суд, рассмотрение дела назначено на 28 января. Ответчиками выступают сам Попов и его супруга Марина, истцами — прокурор и столичное управление Росимущества.

По данным издания, прокуратура намерена обратить недвижимость в пользу государства в рамках закона №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Согласно материалам дела, Попов не включил московскую квартиру в декларацию, а также пока не указал источники средств, на которые было куплено имущество. По российскому закону, депутат может лишиться права собственности на недвижимость. «МК Барнаул» сообщает, что квартира, которую захотели отобрать, стоит 70 миллионов рублей.

Сам Попов заявил «ТОЛКу», что его семье, действительно, принадлежит квартира в Москве, однако она якобы записана не на него и была задекларирована. «Я сейчас нахожусь в командировке. Рад бы прокомментировать ситуацию, но я не владею никакой информацией. Даже не могу сказать, что буду делать в этой ситуации», — отметил депутат.

В октябре 2019-го в Челябинской области было предъявлено обвинение местному чиновнику Виталию Гайсину — госслужащий предоставил недостоверные сведения о том, что его семья нуждается в улучшении жилищных условий, и таким образом обогатился более чем на миллион рублей — сумму полученной субсидии на приобретение недвижимости.

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