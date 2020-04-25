Покупатели квартир в Москве стали скромнее

На московском рынке новостроек комфорткласса сохраняется тренд по уменьшению средней площади продаваемой квартиры: в первом квартале 2020 года этот показатель сократился еще на 1,5 процента, до 58-59 квадратных метров, следует из материалов агентства «НДВ-Супермаркет Недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В сегменте жилья бизнес-класса покупатели, по наблюдениям аналитиков, не стали скромнее: показатель средней площади квартир стабилен на уровне 73 квадратных метров. В Подмосковье он также не меняется, составляя примерно 51-52 квадратных метра.

Как отмечают эксперты, снижение средней площади продаваемых квартир более характерно для Новой Москвы, где данная тенденция отмечается еще с конца 2018 года. Так, в комфортклассе она снизилась с 56,8 квадратного метра в январе 2019-го до 52,3 квадратного метра в первом квартале 2020-го.

«Данный тренд объясняется постоянным повышением цен на жилье, из-за чего многие покупатели вынуждены отдавать предпочтение в пользу более бюджетных и малогабаритных вариантов», — поясняют в «НДВ».

Ранее в апреле россиянам предрекли жизнь в микроквартирах. По мнению специалистов, из-за текущего кризиса в России, спровоцированного пандемией коронавируса и падением курса рубля, покупательская способность населения будет падать, но потребность в приобретении жилья останется. Поэтому в ближайшие годы спросом в стране будет пользоваться жилье наименьшей площади.

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