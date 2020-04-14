Россиянам предрекли жизнь в микроквартирах

Из-за текущего кризиса в России, спровоцированного пандемией коронавируса и падением курса рубля, покупательская способность населения будет падать, но потребность в приобретении жилья останется. Поэтому в ближайшие годы спросом в стране будет пользоваться жилье наименьшей площади, говорится в материалах федерального застройщика «Талан», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Аналитики предполагают, что россияне в обозримом будущем постараются сохранить накопления, вложив их в недвижимость. «В отличие от опыта прошлых лет, вряд ли произойдет падение цен, так как в этот раз кризис происходит на фоне роста себестоимости строительства за счет внедрения проектного финансирования и сокращения предложения на первичном рынке», — отмечают они.

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По прогнозам экспертов, из-за кризиса россияне переориентируются на микроквартиры — жилье маленькой площади. «Реакцией рынка недвижимости на кризис станет тренд на снижение средней площади квартир в новостройках и увеличение доли студий и однокомнатных форматов», — предрекают специалисты. Количество «двушек» в проектах, по их мнению, практически не изменится.

Ранее в апреле России пообещали остановку трети строек жилья из-за коронавируса. Участники строительной сферы указывают, что перебои с поставками стройматериалов уже начались. Кроме того, девелоперы страдают из-за снижения объемов продаж квартир: многие из них строят на деньги дольщиков, и в условиях самоизоляции поступление средств резко сократилось.

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