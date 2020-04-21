Обнищание до уровня 90-х названо условием обвала цен на жилье в России

Коронавирус и меры, введенные для его нераспространения, не приведут к обвалу стоимости жилья в России. Но в существующих экономических условиях цены на квартиры могут снизиться до уровня, как минимум, полуторалетней давности. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на сайте аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).

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Режим самоизоляции и фактическая остановка экономики даже на месяц не пройдут бесследно, признают эксперты. «Скорее всего, 2020-й станет годом начала очередного глобального экономического кризиса, причем в России ситуацию сильно осложняет предшествовавшее карантину обрушение цен на нефть и девальвация рубля, — отмечают они. — Если прогнозы экономистов сбудутся, падение благосостояния россиян будет даже более стремительным, чем в предыдущий кризис».

Но снижение стоимости квадратного метра жилья в полтора-два раза возможно лишь в случае тотального обнищания граждан, как в 90-е годы. Такой сценарий развития событий аналитики называют маловероятным. Они полагают, что российские власти накопили достаточно денег, чтобы поддерживать экономику в течение длительного периода.

Ранее в апреле России пообещали отскок к докризисным ценам на жилье. По наблюдениям риелторов, в настоящее время из-за COVID-19 наблюдается временное охлаждение рынка недвижимости. Застройщикам приходится сдерживать рост цен, чтобы не отпугнуть покупателей.

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