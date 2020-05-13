Приезжие бросились скупать квартиры в Москве

Весной 2020-го квартирами в московских новостройках стали чаще интересоваться выходцы из других российских регионов: доля приезжих на столичном рынке недвижимости в апреле увеличилась до 30 процентов — по сравнению с 15-20 процентами в марте. Об этом говорится в сообщении агентства We Know, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным риелторов, наиболее востребовано жилье в Москве у россиян, постоянно зарегистрированных в населенных пунктах Восточной и Юго-Западной Сибири, Дальнего Востока, Краснодарского края, а также Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Они бросились скупать, в основном, квартиры площадью 45-70 квадратных метров в проектах, которые реализованы на 70 процентов и более, а также в уже введенных в эксплуатацию новостройках.

Материалы по теме С широко закрытыми глазами Как россияне скупают квартиры, не нарушая режима самоизоляции

«Скорее всего, цель таких покупок — инвестиции, но многие интересуются квартирами в Москве и для собственного проживания, возможного переезда в Москву, а также "на будущее" детям. С похожей тенденцией мы сталкивались в начале 2015 года, когда покупатели из регионов активно выходили на первичный рынок столицы с целью инвестировать или сохранить средства», — поясняют эксперты.

Ранее в мае были определены средние сроки накопления на жилье в Москве. По данным аналитиков, быстрее всего — за 4,5 года — столичной недвижимостью могут обзавестись жители Чукотки, так как они зарабатывают в месяц в среднем 112 тысяч рублей (данные Росстата). На втором месте — выходцы из Ямало-Ненецкого округа, при ежемесячной зарплате в 101 тысячу рублей способные накопить на московскую «однушку» за пять лет. Сами москвичи это сделают за 5,4 года — в среднем они зарабатывают 92 тысячи в месяц.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru