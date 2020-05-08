За месяц действия в Москве режима самоизоляции число квартирных краж в городе резко сократилось, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ГУВД Москвы.

По информации полицейских, москвичей стали реже грабить — число незаконных проникновений в квартиры упало более чем на 63 процента. В целом число сообщений, содержащих информацию о признаках преступлений, снизилось за период с 1 апреля по 7 мая примерно на 10 процентов.

Ранее в мае россиянам дали советы по взаимодействию с квартирными грабителями. Гражданам рекомендовали не сопротивляться и по возможности неспешно выполнять требования злоумышленников. Рисковать жизнью из-за домашнего имущества не стоит, подчеркнули эксперты.

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