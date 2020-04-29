Вор откусил охраннику ухо во время кражи продуктов в магазине Москвы

В продуктовом магазине в московском районе Коптево вор откусил ухо охраннику, который пытался его задержать. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Несколько молодых людей пытались украсть продукты в магазине на улице Лихоборские Бугры. Их заметил охранник и схватил одного из воришек, но тому удалось вывернуться и укусить мужчину за ухо. По словам очевидцев, пострадавший лишился части ушной раковины, а молодые люди, воспользовавшись моментом, скрылись с места преступления.

Уха лишился покупатель магазина, рассказала очевидец Telegram-каналу Life Shot. По словам женщины, воры стали душить грузчика, и ему на помощь пришел покупатель. Один из преступников откусил ему ухо, а скорая помощь приехала только через 40 минут. Врачи сказали, что пострадавшему уже нельзя пришить ухо обратно.

Личность подозреваемого установлена, полиция начала его розыск.

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