Рукопашная схватка грабителя и российской продавщицы попала на видео

На Кубани мужчина пытался ограбить продуктовый магазин и вступил в рукопашную схватку с продавщицей. Запись с камер видеонаблюдения в четверг, 23 апреля, опубликовало РИА Новости.

На записи видно, как мужчина в медицинской маске зашел в продуктовый и подошел к кассе. Продавщица, поняв замысел грабителя, стала его отталкивать, за что получила несколько ударов по голове. Завязалась драка, в результате которой налетчик был вынужден сбежать с места преступления.

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