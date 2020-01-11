В московском магазине устроили драку за джинсы

В московском магазине Levi's посетители устроили с продавцами драку за джинсы. Об этом в субботу, 11 января, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, двое молодых людей зашли в магазин, смотрели на одежду, после чего взяли джинсы и направились к выходу. Там их остановили продавцы.

После просьбы последних заплатить началась потасовка. Судя по опубликованному видео, победителями из нее вышли сотрудники магазина. Больше никаких подробностей инцидента не приводится.

Ранее в январе на видеохостинге YouTube было опубликовано видео конфликта между двумя покупателями и продавцами магазина «Дикси» из-за подозрения в краже товара. На кадрах видно, как сначала в подсобное помещение продавцы затаскивают мужчину, который отказывается вывернуть карманы и рукава куртки, а потом одна из продавщиц хватает за волосы сидящую на полу девушку, и также тащит ее в подсобное помещение. Изначально девушка не была участницей спора, но находилась неподалеку.

Позже избивших покупательницу сотрудников «Дикси» отстранили от работы, руководство супермаркета начало служебную проверку. О ее итогах пока не сообщалось.

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