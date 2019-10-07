Продавцы избили заподозренных в краже россиян и попали на видео

ГРО / YouTube

В Москве в одном из магазинов «Дикси» произошел конфликт между двумя покупателями и продавцами из-за подозрения на кражу товара. Видеозапись инцидента опубликовал YouTube-канал ГРО.

На записи видно, как несколько продавщиц окружили молодого человека и требуют от него вернуть украденный товар. В ответ на это он говорит, что у него «нет другого выхода», кроме как воровать, и он не может пойти на работу из-за судимости. Затем он начинает утверждать, что принес с собой полупустой дезодорант, но продавщица ему не верит. Она также просит его вытащить все из карманов и рукава куртки, но мужчина отказывается. Постепенно конфликт разгорается, мужчина пытается выбежать из магазина, но продавцы сначала не дают ему это сделать, после чего затаскивают в подсобное помещение. Судя по их диалогу, они вызвали полицию.

В конце ролика видно, как продавщица хватает за волосы сидящую на полу девушку, и также тащит ее в подсобное помещение, ругаясь нецензурной бранью. Изначально с этой девушкой не спорили о краже, но она находилась рядом во время конфликта. Предположительно, она пришла в магазин вместе с парнем. В начале видео он утверждал, что «впервые ее видит».

Ранее сотрудники магазина в Нижнем Новгороде, где накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой, устроили драку с журналистами. «Выбежал хозяин, вытолкал журналиста из магазина и отнял покупку. Они стали кричать: "Это не наш товар". Был скандал с дракой, с выкидыванием журналистов из этого магазина», — рассказал один из репортеров.

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