Российский подросток воровал детали лифтов для сборки своего собственного

В Туле 16-летний подросток, обучающийся радиомеханике, крал детали от лифтов, чтобы построить собственный. Об этом сообщили в городском управлении МВД, передает Myslo.

Подросток украл шесть плат управления лифтом с чердаков многоквартирных домов Пролетарского округа. По его словам, он хотел сам собрать действующую модель лифта в домашних условиях — для этого и требовались детали.

Парень также пояснил, что совершил часть краж, чтобы наказать работодателя, который не заплатил ему. Летом он работал на монтаже лифта, но не получил деньги. Тогда он решил украсть у управления плату, так как без этой детали прораб не смог бы сдать лифт в эксплуатацию.

Ранее житель города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области без водительских прав угнал чужой автомобиль, чтобы попасть на свидание к девушке. Той не оказалось дома, и мужчина развернулся и поехал обратно, но не справился с управлением. Он повредил две правые двери и правое колесо автомобиля. Мужчине предъявили обвинение по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). На него также составили протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»).

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