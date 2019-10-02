Россиянин угнал машину ради свидания с любимой и прогадал

Житель города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области угнал чужой автомобиль, чтобы попасть на свидание к девушке. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

В июне 55-летний мужчина рассказал полиции, что его автомобиль ВАЗ-21093 угнали — он был припаркован рядом с офисом, где работает потерпевший. Угонщика нашли в деревне Смолино, им оказался напарник владельца автомобиля.

Угонщик объяснил, что взял машину коллеги, чтобы поехать к девушке, но ее не оказалось дома. Тогда он развернулся и поехал назад, но не справился с управлением. Он повредил две правые двери и правое колесо автомобиля. Отмечается, что у угонщика не было прав.

Мужчине предъявили обвинение по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). На него также составили протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»).

Ранее сообщалось, что в России за год вырос спрос на все разновидности противоугонных систем по сравнению с августом 2018 года. 83 процента от общего спроса на противоугонные устройства приходится на сигнализации. На втором месте иммобилайзеры (устройство, блокирующее некоторые из модулей автомобиля) — спрос на них увеличился на 47 процентов, сейчас он составляет семь процентов. Механические блокираторы составляют шесть процентов спроса, еще четыре — спутниковые системы.

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