Составлен рейтинг городов-лидеров по числу автоугонов

Городами, в которых чаще всего угоняли автомобили в 2016 году, стали Смоленск, Санкт-Петербург и Курган. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный компанией «АльфаСтрахование». Исследование оказалось в распоряжении «Российской газеты».

За Курганом следуют Кемерово, Ставрополь и Москва, Ярославль, Новосибирск и Оренбург, а также Красноярск.

Годом ранее Смоленск вместе с Петербургом и Новосибирском делили 5-7 места с одинаковым показателем частоты угонов, а Курган даже не входил в десятку лидеров.

«Столица в 2015 году занимала десятое место, в 2016 году Москва поднялась выше. С показателем в 0,2 процента город вместе со Ставрополем делит пятое и шестое место. Санкт-Петербург значительно подскочил в рэнкинге и занял вторую позицию», — сказал представитель компании Илья Григорьев.

В марте 2017-го, как передавали РИА Новости, страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России предыдущего года. Ими оказались Toyota, Hyundai, Kia и Mazda. Чуть менее привлекательными для воров оказались Land Rover, Ford, BMW, Renault и российская Lada.

По данным МВД России, за первые шесть месяцев 2016-го было совершено свыше 13 тысяч угонов и более 20 тысяч краж автомобилей, что на 17,6 и 19,4 процента меньше, чем в 2015-м.