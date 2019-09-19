Россияне стали надежнее защищаться от угона автомобилей

В России за год вырос спрос на все разновидности противоугонных систем по сравнению с августом 2018 года. Об этом сообщается в исследовании «Авито Авто», передает «Российская газета».

83 процента от общего спроса на противоугонные устройства приходится на сигнализации. На втором месте иммобилайзеры (устройство, блокирующее некоторые из модулей автомобиля) — спрос на них увеличился на 47 процентов, сейчас он составляет семь процентов. Механические блокираторы составляют шесть процентов спроса, еще четыре — спутниковые системы.

Средняя цена противоугонных устройств по стране составляет от 3 до 4,8 тысячи рублей. Сигнализации подорожали на шесть процентов, а механические блокираторы — на пять процентов. Иммобилайзеры подешевели почти на 18 процентов, а спутниковые системы — на 11 процентов. При этом в целом спутниковые системы стоят дороже всего — в среднем их цена составляет 4,8 тысячи рублей. Дешевле всего обойдется механический блокиратор: он стоит чуть меньше 3 тысяч рублей в среднем по стране.

Ранее стало известно, что самыми угоняемыми в России в 2018 году марками автомобилей оказались Hyundai, Kia, Toyota, Nissan и Ford. По данным «Росгосстраха», на первом месте по количеству угонов расположилась Toyota, на втором — Kia, на третьем — Hyundai. Менее популярными среди угонщиков стали машины Renault, Lexus и Mazda, Audi, Mitsubishi, BMW, Peugeot, Volkswagen, Land Rover, Infiniti, Jaguar, а также российские ВАЗ, ГАЗ и УАЗ.

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