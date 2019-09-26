Российская пенсионерка выпрыгнула из машины грабителя на ходу и лишилась сумки

В Шпаковском районе Ставропольского края 62-летняя местная жительница выпрыгнула из автомобиля на ходу, заподозрив, что водитель хочет ее ограбить. Об этом сообщает «Ставрополье TV».

По данным телеканала, инцидент произошел на трассе Ставрополь — Батайск — Тоннельный. К пенсионерке подъехал мужчина на машине и предложил ее подвезти. Женщина согласилась и села в автомобиль, но, когда они свернули на проселочную дорогу, заподозрила, что водитель хочет ее ограбить.

Уточняется, что пенсионерка выпрыгнула из машины в тот момент, когда водитель притормозил на повороте. Грабитель догнал женщину, распылил ей в лицо газовый баллончик и украл сумку с деньгами и документами. Впоследствии преступника задержали, он признал свою вину. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве на улице Академика Королева было совершено ограбление — у проходившего по улице мужчины украли 4,5 миллиона рублей. По словам очевидцев, грабителей было двое. Они угрожали мужчине, после чего обрызгали его лицо неизвестной жидкостью, забрали сумку с деньгами и скрылись.

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