Российская пенсионерка с двумя подругами взбудоражила гей-клуб

Поход трех женщин — пенсионерки и двух ее подруг по даче — в гей-клуб города Кирова обернулся тем, что одна из них оказалась в больнице, а две другие — в отделении полиции. Об этом в пятницу, 6 июля, сообщает kirov.kp.ru.

По предварительным данным, пенсионерка решила отметить поступление сына в колледж и воспользовалась приглашением в гей-клуб, пришедшим ей в одной из соцсетей; при этом женщина не поняла формат заведения. Пенсионерка позвала с собой двух подруг по даче. Отдых женщин в какой-то момент перерос в ссору, и в конфликт вмешались охранники заведения.

Пенсионерка вступилась за подруг — но один из охранников, по ее словам, стал таскать женщину за волосы и бить об стену. В это время ее подруги продолжали ссору: в какой-то момент одна из оппоненток толкнула другую, та упала — и сломала руку. После конфликта одну из женщин забрали врачи, двух других — сотрудники полиции.

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