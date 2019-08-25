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В Москве у пенсионера украли более 14 миллионов рублей

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Неизвестный преступник украл 14 миллионов рублей у московского пенсионера. Об этом сообщает ТАСС.

По данным полиции, злоумышленник похитил крупную сумму из принадлежавшего москвичу 1950 года рождения коттеджа, находящегося на Островном проезде в районе Крылатское.

Преступник отжал окно на кухне, проник внутрь, взломал сейф и украл оттуда 14 млн 208 тысяч рублей. Полицию вызвал садовник, обнаруживший следы взлома.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»).

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