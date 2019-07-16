Мошенник на велосипеде украл миллионы рублей из автосалона

Мужчина в форме инкассатора забрал 5 миллионов рублей в автосалоне в Ярославле и уехал с места преступления на велосипеде. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она пояснила, что обман обнаружился, лишь когда в офис приехали настоящие инкассаторы. По утверждению Волк, преступник действовал в составе группы, при этом все действия злоумышленников были распланированы, они даже озаботились оттиском штампа для инкассации.

В результате оперативно-розыскных мероприятий лжеинкассатор и его сообщники были пойманы. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Ущерб, причиненный автосалону, возмещен в полном объеме

В июне охранник «Рольф Северо-Запад» угнал из автосалона Porsche Cayenne, чтобы помириться с супругой. Владимир Моисеенко поссорился с женой и решил приехать на родину в Мелеуз, чтобы восстановить отношения. Для этого он выбрал автомобиль 2004 года выпуска, и сдав смену, забрал ключи и отправился в путь. На полпути он решил вернуться и сдался полиции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!