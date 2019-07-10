Мошенники похитили деньги на ликвидацию течи в московском метро

По факту мошенничества в особо крупном размере, выявленного в московском метрополитене, возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 10 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По словам Ивановой, после проверки, проведенной по заявлению ГУП «Московский метрополитен», возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и статье 293 («Халатность») УК РФ.

По данным следствия, в 2013-2014 годах неустановленные лица из числа сотрудников компании «Триада-Холдинг» похитили деньги, выделенные для производства работ по ликвидации течи в одном из перегонов. В результате ГУП «Московский метрополитен» был причинен ущерб в особо крупном размере.

Следователям также предстоит проверить действия сотрудников ГУП, допустивших халатность.

18 сентября 2014 года сообщалось, что «Московский метрополитен» ликвидирует течи на станциях «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии и «Смоленская» Филевской ветки. На работы планировалось потратить 18,7 миллиона рублей.

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