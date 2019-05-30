Московское метро решили оставить в Москве

Московское метро не будут расширять до подмосковных Мытищ, Красногорска и Балашихи. Такое решение приняли Министерство транспорта совместно с РЖД, мэрией Москвы и правительством Московской области, сообщает «Коммерсантъ».

Вместо продления линий московского метро планируется сосредоточиться на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД). Так, от продления Калужско-Рижской (оранжевой) линии до Мытищ отказались из-за перегрузки существующих станций ветки.

На реализацию проекта МЦД намерены выделить около 83 миллиардов рублей. В рамках проекта будут построены дополнительные пути, по которым пустят электрички. Они будут курсировать как поезда метро (раз в пять-шесть минут).

В наибольшей степени готовности направления МЦД-1 и МЦД-2 (Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск), которые могут начать работу уже в конце года. Для транспортного обеспечения населения Мытищ готовится МЦД-5 (Пушкино — Домодедово), однако для его строительства придется менять границы национального парка «Лосиный остров». В Минприроды на вопрос о границах парка изданию не ответили.

В рамках проекта планируется построить 14 новых транспортно-пересадочных узлов (шесть — в Балашихе, пять — в Красногорске, три — в Мытищах), а также провести реконструкцию 19 дорог.

23 мая два состава с пассажирами застряли в тоннеле между станциями московского метро «Алтуфьево» и «Бибирево». Как сообщили в пресс-службе подземки, людей удалось эвакуировать через 35 минут. Никто из пассажиров не пострадал.

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