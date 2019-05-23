Два поезда с людьми застряли в московском метро

В тоннеле московского метро застряли два поезда с пассажирами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Авария произошла на серой ветке метро. Как сообщил собеседник агентства, неисправный поезд остановился на станции «Алтуфьево» и заблокировал движение. Из-за этого в тоннеле застряли два поезда с пассажирами, которые отъехали от станции «Бибирево».

В Twitter-аккаунте московского метрополитена сообщили, что все составы направлены в обратном направлении на станцию «Бибирево». Поездам пришлось простоять в тоннеле около часа. Безопасности пассажиров ничего не угрожает.

На участке между станциями «Отрадное» — «Алтуфьево» нет движения в обоих направлениях. На устранение неисправности и возобновление движения понадобится около получаса. Запущены маршруты наземного транспорта.

Вечером 21 мая три состава с пассажирами застряли между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская». Сбой произошел из-за потери напряжения в контактном рельсе. Как рассказали очевидцы, эвакуация пассажиров началась спустя два часа.

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