Появилось видео из застрявших в московском метро поездов

Telegram-канал Baza опубликовал видео эвакуации из одного из трех поездов, застрявших в тоннеле между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская» Солнцевской линии московского метро. На кадрах видно, как пассажиры организованно покидают состав.

Об эвакуации стало известно около 20:40, то есть спустя почти два часа после того, как произошел сбой, приведший к остановке трех составов. Сообщалось, что экстренные службы пытались отбуксировать один из поездов, но им это не удалось.

Сбой привел к остановке движения поездов от станции «Раменки» до «Хорошевской». В обратном направлении составы следуют с увеличенным интервалом. Кроме того, на вход закрыты станции «Петровский парк», «Савеловская» и «Шелепиха» Большой кольцевой линии.

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