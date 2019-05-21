Застрявшая в московском метро пассажирка рассказала о произошедшем

Одна из пассажирок поезда, застрявшего в московском метро, рассказала о происходившем в составе во время остановки. Девушка вела трансляцию с места происшествия в Twitter.

По ее словам, поезд остановился в тоннеле в 18:35. Пассажиров эвакуировали на поверхность в 20:43, то есть более чем через два часа после происшествия. Девушка рассказала, что ни машинисты, ни спецслужбы не информировали пассажиров о происходящем.

Пассажирка отметила, что паники среди окружающих не было. В вагоне не работали кондиционеры и не открывались окна, однако у девушки был с собой специальный ключ, которым открыли окна и двери в соседний вагон. После этого спасатели перевели пассажиров через кабину машиниста в исправный поезд, который доставил их на станцию.

Как сообщается в Twitter-аккаунте московского метро, пассажиры всех трех поездов выведены на поверхность. Никто из них не обращался за медицинской помощью. Движение в тоннеле восстановят через полтора часа.

Вечером 21 мая три поезда с пассажирами застряли в тоннеле на Солнцевской линии подземки между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская». В остановившихся составах находились более тысячи человек. Сбой произошел из-за потери напряжения в контактном рельсе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!