За сбой в московском метро накажут производителя поезда

Завод «Метровагонмаш» заплатит штраф в 1,5 миллиона рублей за сбой в московском метрополитене. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу подземки.

Завод произвел поезд, который сломался на станции серой ветки «Алтуфьево», из-за чего за ним в тоннеле застряли два состава с пассажирами. В пресс-службе рассказали, что «Метровагонмаш» проводит сервисное обслуживание этого поезда по контракту, штраф будет начислен в соответствии с условиями договора. На заводе уже подтвердили техническую неисправность состава.

Два состава с пассажирами застряли в тоннеле между станциями «Алтуфьево» и «Бибирево» вечером 23 мая. Как сообщили в пресс-службе подземки, людей удалось эвакуировать через 35 минут. Никто из пассажиров не пострадал.

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