Появилось видео эвакуации пассажиров из застрявших в московском метро поездов

В официальном Twitter-аккаунте московского метрополитена опубликовано видео эвакуации пассажиров из поездов, которые застряли на серой ветке подземки.

На кадрах видно, что поезд прибыл на станцию. Пассажиры покидают состав под руководством сотрудников метрополитена и спецслужб.

Как раннее сообщили в пресс-службе, все застрявшие поезда были направлены в обратном направлении на станцию «Бибирево». Составы простояли в тоннеле около часа. Никто из пассажиров не обращался за медицинской помощью.

Движение на серой ветке метрополитена постепенно входит график. В пресс-службе добавили. что пассажиры смогут бесплатно воспользоваться компенсационными маршрутами наземного транспорта, пока движение в подземке не восстановят полностью.

Два состава с пассажирами застряли в тоннеле между станциями «Алтуфьево» и «Бибирево» вечером 23 мая. Сбой произошел из-за неисправного поезда, который остановился на станции «Алтуфьево».

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