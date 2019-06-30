Охранник «Рольфа» угнал из салона Porsche Cayenne и сдался на полпути в Башкирию

Охранник «Рольф Северо-Запад» угнал из автосалона Porsche Cayenne, чтобы помириться с супругой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сотрудник Владимир Моисеенко поссорился с женой и решил приехать на родину в Мелеуз, чтобы восстановить отношения. Для этого он выбрал автомобиль 2004 года выпуска, и сдав смену, забрал ключи и отправился в путь.

Уточняется, что на полпути он решил вернуться и сдался полиции.

27 июня в офисы компании «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге пришли с обысками. По итогам следственных действий было возбуждено уголовное дело в отношении основателя компании Сергея Петрова и ряда руководителей «Рольфа». Они подозреваются в выводе за рубеж четырех миллиардов рублей. Петров обвинения в свой адрес отрицает.

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