Четверо руководителей «Рольф» получили уголовное дело

В отношении четырех руководителей автодилера «Рольф» возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, помимо основателя Компании Сергея Петрова, фигурантами являются бывший генеральный директор компании Татьяна Луковецкая, директор департамента анализа и развития ее бизнеса Анатолий Кайро, а также Г. Кафкалия.
Им вменяется часть 3 статьи 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой») УК РФ.
По версии следствия, в 2014 году Петров вместе с руководителями «Рольфа», «Рольф Эстейт» и кипрской компании «Панабел Лимитед» подготовил фальшивый договор купли-продажи о приобретении «Рольфом» у «Панабел Лимитед» акций «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости — четыре миллиарда рублей.
Средства были переведены через подконтрольный Петрову московский банк на счет кипрской фирмы, открытый в Австрии, оттуда деньги поступили основателю «Рольфа».
Ранее Петров заявил, что обыски в салонах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге могут быть попыткой рейдерского захвата или связаны с его политической позицией.