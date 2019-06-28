Четверо руководителей «Рольф» получили уголовное дело

В отношении четырех руководителей автодилера «Рольф» возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, помимо основателя Компании Сергея Петрова, фигурантами являются бывший генеральный директор компании Татьяна Луковецкая, директор департамента анализа и развития ее бизнеса Анатолий Кайро, а также Г. Кафкалия.

Им вменяется часть 3 статьи 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой») УК РФ.

По версии следствия, в 2014 году Петров вместе с руководителями «Рольфа», «Рольф Эстейт» и кипрской компании «Панабел Лимитед» подготовил фальшивый договор купли-продажи о приобретении «Рольфом» у «Панабел Лимитед» акций «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости — четыре миллиарда рублей.

Средства были переведены через подконтрольный Петрову московский банк на счет кипрской фирмы, открытый в Австрии, оттуда деньги поступили основателю «Рольфа».

Ранее Петров заявил, что обыски в салонах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге могут быть попыткой рейдерского захвата или связаны с его политической позицией.

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