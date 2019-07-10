У безработной москвички украли часы на 3,2 миллиона рублей

Полиция Москвы проверяет заявление безработной жительницы Пресненского района о краже из ее квартиры двух пар дорогих часов. Об этом сообщает Агентству городских новостей «Москва».

По информации представителя ГУ МВД России по городу Москве, было похищено имущество на общую сумму около 3,2 миллиона рублей. По заявлению женщины, в ее квартиру на улице Трехгорный Вал путем свободного доступа проник неизвестный, который похитил две пары наручных часов и скрылся. Марка часов не сообщается. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что на испанском острове Ибица у 22-летнего туриста из Азербайджана украли часы за миллион фунтов. Грабитель нанес владельцу часов несколько ударов и затем отобрал у него хронограф Richard Mille 50-03 McLaren F1. Преступление произошло днем на набережной города Ибица, где владелец часов гулял со своим другом. Потерпевший тут же сообщил об ограблении в полицию.

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