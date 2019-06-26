Азербайджанец прогулялся у моря в часах за миллион фунтов и лишился их

На испанском острове Ибица у 22-летнего туриста из Азербайджана украли часы за миллион фунтов. Об этом сообщает Daily Mail.

Грабитель отобрал у владельца хронограф Richard Mille 50-03 McLaren F1, предварительно нанеся ему несколько ударов. Преступление произошло днем на набережной города Ибица, где владелец часов гулял вместе с другом.

Пострадавший тут же сообщил об ограблении в полицию.

Часы Richard Mille — одни из самых дорогих в мире. Их отличает сверхмалый вес — менее 40 граммов, которого удалось добиться благодаря углепластиковому корпусу и механизму из титана. Создатели хронографа вдохновлялись машинами команды McLaren «Формулы-1», что отражено в названии. Часы были выпущены ограниченным тиражом в 75 экземпляров.

В мае 2019 года председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан пришел на заседание Верховной Рады в дорогих наручных часах и попытался их спрятать.

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